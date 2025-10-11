Report allenamento – sabato 11 ottobre

RIGUTINO – Ripresa degli allenamenti questa mattina per l’Arezzo, all’indomani della vittoria casalinga contro il Gubbio. La squadra si è ritrovata al centro sportivo per una seduta suddivisa in due gruppi, in base al minutaggio accumulato nella gara di ieri.

Lavoro defaticante per i calciatori impiegati nella sfida di ieri, con esercizi mirati al recupero fisico e muscolare.

Seduta ad alta intensità, invece, per il resto del gruppo: il programma ha previsto un circuito di muscolazione specifico per gli arti inferiori, seguito da un’esercitazione tecnica e da una serie di partite a pressione, utili a mantenere ritmo e concentrazione. La squadra, usufruirà di due giorni di riposo. La ripresa è fissata per martedì 14 ad Arezzo con inizio alle 14:30 presso il campo sportivo “Mario Lebole” (Antistadio).