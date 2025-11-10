Report allenamento – lunedì 10 novembre

AREZZO – Ripresa degli allenamenti questa mattina per l’Arezzo, reduce dal pareggio di ieri a Perugia. La seduta si è svolta nell’antistadio con un programma differenziato in base ai carichi di lavoro sostenuti nella gara del “Curi”. I calciatori impiegati ieri hanno svolto una sessione defaticante, mirata al recupero muscolare e alla gestione delle energie. Per tutti gli altri è stata strutturata su più blocchi funzionali per consolidare la condizione atletica e affinare le dinamiche di gioco. Un blocco dedicato alla forza, con esercitazioni a carico naturale e circuiti mirati alla stabilità e alla resistenza muscolare. A seguire, spazio all’attivazione coordinativa, con esercizi di rapidità, cambi di direzione e reattività, utili a stimolare la connessione neuromuscolare. Il cuore della seduta ha visto i giocatori impegnati in accelerazioni su distanze variabili, con focus sulla spinta e sulla gestione dello sforzo in fase di transizione. In chiusura, ampio spazio al lavoro specifico con palla, con esercitazioni situazionali e sviluppi offensivi su campo ridotto, finalizzati a migliorare la precisione, la scelta di tempo e la gestione degli spazi.

La squadra tornerà in campo domani, martedì 11 novembre alle ore 14:30 al “Lebole”.