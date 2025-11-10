Ottobre rosa, acquista le maglie indossate dagli azzurri e sostieni Empoli For Charity

In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno, Empoli Football Club ha rinnovato il proprio impegno accanto alle donne e alle associazioni che ogni giorno lottano per la salute, la consapevolezza e la ricerca.





Su Memorabid, la prima casa d’aste dedicata a cimeli ed esperienze sportive in Europa, sono in palo le maglie di Salvatore Elia, Nosa Obaretin e Gerard Yepes indossate in occasione della sfida contro il Modena, giocata il 24 ottobre 2025 allo Stadio Braglia.









In questa partita, l’Empoli ha utilizzato la maglia con una patch speciale sul petto, un fiocco rosa a fianco del logo dell’Empoli come un segno distintivo rosa sulle proprie divise, simbolo di partecipazione e vicinanza a tutte le donne che stanno affrontando la malattia e alle loro famiglie.





L’intero ricavato delle aste sarà donato al Centro Donna di Empoli, a sostegno delle sue attività di supporto, ascolto e prevenzione sul territorio.





Partecipa all’asta su Memorabid (➡







https://www.memorabid.com/it/promoter/114?auctionStatus=-1





)







