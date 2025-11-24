Report allenamento – lunedì 24 novembre

RIGUTINO – Questa mattina il gruppo amaranto è tornato in campo al centro sportivo “Giusy Conti”, dopo la brillante vittoria ottenuta ieri sul terreno dell’Ascoli.
La seduta ha previsto un programma differenziato in base ai carichi di lavoro sostenuti nella gara:
- Defaticante per i calciatori impiegati nella partita, con esercizi mirati al recupero muscolare e alla gestione delle energie.
- Circuito di forza, esercizi di sprint e partitelle a tema per tutti gli altri componenti della rosa.
Domani, martedì 25 novembre, vigilia della sfida di Coppa Italia con il Latina (si gioca mercoledì alle 18), è in programma un allenamento pomeridiano a porte chiuse presso il centro sportivo di Rigutino.