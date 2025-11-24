Posted on by

I Nerazzurri per la sfida del Mapei

Lo
Staff
Tecnico
del
Pisa
Sporting
Club,
guidato
da
Alberto
Gilardino,
ha
diramato
questa
mattina
l’elenco
dei
convocati
per
la
gara
Sassuolo-Pisa,
in
programma
questa
sera
(ore
20.45)
al
Mapei
Stadium:


#
1

Adrian
SEMPER
#
3

Samuele
ANGORI       
#
4

Antonio
CARACCIOLO
#
5

Simone
CANESTRELLI
#
7

Mehdi
LERIS
#
8

Malthe
HOJHOLT
#
9

Henrik
MEISTER
#
10

Matteo
TRAMONI
#
12

Nicolas
ANDRADE
#
15

Idrissa
TOURE’
#
16

Louis
Thomas
BUFFON
#
18

Mbala
NZOLA
#
20

Michel
AEBISCHER
#
21

Isak
VURAL
#
22

Simone
SCUFFET
#
26

Francesco
COPPOLA
#
32

Stefano
MOREO
#
33

Arturo
CALABRESI
#
36

Gabriele
PICCININI
#
39

Raul
ALBIOL
#
44

Daniel
DENOON
#
72

Giacomo
MAUCCI
#
94

Giovanni
BONFANTI
#
99

Lucas
LORRAN