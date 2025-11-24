I Nerazzurri per la sfida del Mapei

Lo
Staff
Tecnico
del
Pisa
Sporting
Club,
guidato
da
Alberto
Gilardino,
ha
diramato
questa
mattina
l’elenco
dei
convocati
per
la
gara
Sassuolo-Pisa,
in
programma
questa
sera
(ore
20.45)
al
Mapei
Stadium:
#
1
–
Adrian
SEMPER
#
3
–
Samuele
ANGORI
#
4
–
Antonio
CARACCIOLO
#
5
–
Simone
CANESTRELLI
#
7
–
Mehdi
LERIS
#
8
–
Malthe
HOJHOLT
#
9
–
Henrik
MEISTER
#
10
–
Matteo
TRAMONI
#
12
–
Nicolas
ANDRADE
#
15
–
Idrissa
TOURE’
#
16
–
Louis
Thomas
BUFFON
#
18
–
Mbala
NZOLA
#
20
–
Michel
AEBISCHER
#
21
–
Isak
VURAL
#
22
–
Simone
SCUFFET
#
26
–
Francesco
COPPOLA
#
32
–
Stefano
MOREO
#
33
–
Arturo
CALABRESI
#
36
–
Gabriele
PICCININI
#
39
–
Raul
ALBIOL
#
44
–
Daniel
DENOON
#
72
–
Giacomo
MAUCCI
#
94
–
Giovanni
BONFANTI
#
99
–
Lucas
LORRAN