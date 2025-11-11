Report allenamento – martedì 11 novembre

AREZZO – Pomeriggio di lavoro al centro sportivo “Mario Lebole” per l’Arezzo, che ha proseguito la preparazione in vista del prossimo appuntamento di campionato. La squadra si è ritrovata per una seduta intensa e ben strutturata, guidata dallo staff tecnico amaranto. Il programma ha preso il via con un circuito di prevenzione, fondamentale per la cura del dettaglio fisico e la prevenzione degli infortuni. A seguire, spazio alla messa in azione e a un lavoro aerobico mirato, utile a consolidare la condizione generale del gruppo. La parte centrale dell’allenamento è stata dedicata ai possessi palla, esercitazioni che hanno messo alla prova ritmo, precisione e lettura delle situazioni di gioco. A chiudere, una partitella a ranghi contrapposti che ha permesso di testare sul campo quanto costruito nella prima parte della seduta.

Il prossimo allenamento è in programma domani, mercoledì 12 novembre alle ore 11:00, presso il centro sportivo “Le Caselle”.