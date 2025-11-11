Serie C Sky Wifi quattordicesima giornata, Arezzo-Bra: dirige Madonia di Palermo
La partita Arezzo-Bra, valevole per la quattordicesima giornata, in programma venerdì 14 novembre (fischio di inizio ore 20:30) sarà diretta da Dario Madonia di Palermo. Assistenti: Alessandro Marchese di Napoli , Sebastian Petrov di Roma 1. Quarto uomo: Matteo Dini di Città di Castello. Operatore FVS: Federico Linari di Firenze.
