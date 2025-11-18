Report allenamento – martedì 18 novembre

RIGUTINO – Seduta intensa e ben strutturata quella che si è svolta oggi al centro sportivo di Rigutino, dove la squadra ha iniziato il proprio percorso di preparazione in vista della trasferta di domenica ad Ascoli. Lo staff tecnico ha guidato il gruppo attraverso un programma completo, pensato per curare ogni dettaglio della condizione atletica e tattica. Il menù della giornata ha previsto un circuito di prevenzione, utile a ridurre i rischi di infortuni e a garantire la massima efficienza muscolare. A seguire, la messa in azione ha permesso ai giocatori di entrare gradualmente nel ritmo, prima di affrontare un intenso lavoro aerobico mirato a consolidare la tenuta fisica. La seduta è poi entrata nel vivo con esercizi di possesso palla, dove attenzione, velocità di pensiero e qualità tecnica hanno rappresentato i punti focali. In chiusura, spazio alla consueta partita a tema, che ha dato modo di mettere in pratica quanto sviluppato nelle fasi precedenti.

Prossimo appuntamento: domani, mercoledì 19 novembre, alle ore 11, sempre al centro sportivo di Rigutino, è in programma una nuova seduta di allenamento.