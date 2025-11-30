Il post partita di Campobasso-Pianese, Cangi: “Usciamo con tanto amaro in bocca. Avremmo meritato la vittoria”

Il direttore sportivo bianconero ha analizzato il pareggio odierno tornando anche sull’episodio che è costato i tre punti alle zebrette

La Pianese torna da Campobasso con un pareggio che lascia l’amaro in bocca, al termine di una gara interpretata con grande maturità per oltre novanta minuti. Una prestazione di spessore delle zebrette, legittimata dal gol di Bellini e da un controllo pressoché totale dell’incontro, prima dell’episodio nel recupero che ha consentito ai rossoblù di agguantare il pari dagli undici metri. Una beffa che non cancella tutto quello che di buono i ragazzi di mister Birindelli avevano saputo mettere in campo, ma che inevitabilmente pesa sull’analisi del post-gara. A commentare la gara, in conferenza stampa, è stato il Direttore Sportivo Francesco Cangi: “È inevitabile – esordisce Cangi – provare amarezza per questo risultato: speravamo di tornare da Campobasso con una vittoria importante, che per quanto visto in campo sarebbe stata meritata. Abbiamo giocato una partita solida su un campo difficile, contro una squadra che sappiamo essere attrezzata per disputare un buon campionato. Siamo andati in vantaggio, poi con il contropiede di Coccia siamo andati a centimetri dal 2-0. Subire un gol su rigore in pieno recupero lascia del rammarico, ma con l’introduzione delle nuove tecnologie dobbiamo abituarci a situazioni che in passato sarebbero state interpretate in modo diverso”. “Il contatto su Masetti – sottolinea il dirigente bianconero soffermandosi sull’episodio del rigore dell’1-1 – può esserci stato, anche se a mio avviso il rigore è generoso. Dobbiamo comunque essere consapevoli che la prestazione è stata di alto livello: se continueremo con questo atteggiamento, recupereremo i punti persi. È già il quinto rigore che ci viene assegnato contro in episodi borderline: se ripenso al calcio in cui giocavo io, certi rigori non li avrebbero dati. Torniamo a casa arrabbiati, ma consapevoli che abbiamo fatto una grande prestazione”.

Il dirigente amiatino prosegue nella sua analisi: “Il lavoro del mister e dello staff sta dando forma al nostro percorso. Siamo al secondo anno in Serie C, abbiamo cambiato molti giocatori e rinnovato lo staff: nonostante questo, stiamo crescendo e di questo siamo contenti. Uscire da Campobasso con il bottino pieno ci avrebbe dato ulteriore morale, ma ottenere un punto qui resta comunque positivo”. “Guardando altre realtà del girone, è giusto sottolineare come la nostra società, pur rappresentando un comune piccolo, lavori con organizzazione e serietà. La proprietà è presente e puntuale in ogni aspetto, e questa solidità ci permette di affrontare avversarie che arrivano da città molto più grandi. La nostra ambizione – conclude quindi Cangi – resta quella di mantenere la categoria, possibilmente in anticipo come successo l’anno scorso. Se dovessimo riuscirci all’ultima giornata lo festeggeremo come una grande impresa; se ci arriveremo prima, potremo toglierci anche qualche soddisfazione in più”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

