Pisa-Inter 0-2

PISA.
Scuffet,
Angori
(71′
Tramoni),
Caracciolo,
Canestrelli,
Marin,
Meister
(90′
Buffon),
Touré,
Nzola
(90′
Moreo),
Aebischer,
Piccinini
(71′
Leris),
Albiol
(80′
Lorran).
A
disposizione.
Nicolas,
Vukovic,
Højholt,
Coppola,
Calabresi,
Bettazzi,
Maucci,
Bonfanti.
Allenatore
Gilardino
INTER.
Sommer,
Sucic
(46′
Zielinski),
Thuram
(67′
Esposito),
Lautaro
Martinez
(87′
Carlos
Augusto),
Luis
Henrique
(67′
Diouf),
Acerbi
(67′
Bisseck),
Calhanoglu,
Barella,
Akanju,
Dimarco,
Bastoni.
A
disposizione.
Josep
Martinez,
Alain,
De
Vrij,
Frattesi,
Mkhitaryan,
Cocchi,
Maye.
Allenatore
Chivu.
Arbitro.
Marco
Guida
di
Torre
Annunziata.
Assistenti.
Bercigli-Cavallina.
4°
Ufficiale.
Perenzoni.
Var.
Paterna.
Avar.
La
Penna.
Reti.
69′
Lautaro,
83′
Lautaro.
Note.
Ammoniti
Caracciolo,
Acerbi,
Albiol.
Recupero
1′
pt:
5′
st.
Spettatori
12.542