Arezzo-Albinoleffe: prevendita aperta

La S.S. Arezzo comunica che è attiva la prevendita per l’amichevole estiva in programma mercoledì 29 luglio, alle 17:30 contro l’Albinoleffe, presso il Campo Sportivo Comunale di Clusone. Un appuntamento che segna la penultima tappa del percorso di preparazione amaranto in Val Seriana. I tifosi amaranto potranno acquistare il biglietto (5,50 euro) attraverso il link dedicato che verrà allegato a questo comunicato. La società ringrazia il Comune di Clusone e l’organizzazione locale dell’ASD Città di Clusone per la disponibilità e la collaborazione.

Per acquistare: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=686803&&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fricerca_eventi.aspx%3fId%3d8444%26Testo%3darezzo&InstantBuy=1