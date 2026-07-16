Marco Bertini ancora in bianconero: rinnovato il contratto fino al 2028

Il centrocampista, autore di 6 reti nella sua prima stagione a Piancastagnaio, allunga il suo accordo con la società

L’US Pianese è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Marco Bertini. Il centrocampista bianconero, per il quale la società aveva esercitato l’opzione di rinnovo al termine della stagione 2025/26, ha esteso il proprio accordo con le zebrette fino al 2028.

La società esprime soddisfazione per l’operazione, alla luce della professionalità, delle qualità tecniche e dello spessore umano dimostrati da Bertini nel corso della sua esperienza in bianconero, e gli augura di raggiungere nuovi e importanti traguardi con la maglia della Pianese.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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