Report allenamento – venerdì 17 luglio

RIGUTINO – Dopo la mattinata dedicata al riposo, la squadra è tornata in campo nel pomeriggio per una seduta interamente focalizzata sul lavoro metabolico. Il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni di corsa a intensità variabile, pensate per consolidare la condizione atletica e aumentare la capacità di resistenza nei cambi di ritmo. Un allenamento mirato, utile per proseguire il percorso di preparazione in vista dei prossimi impegni. Domani, sabato 18 luglio, la squadra partirà per la Val Seriana. Nel pomeriggio è prevista la prima seduta al “Marinoni” di Rovetta.