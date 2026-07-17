Bertini: “È un piacere restare qui. Già concentrato sulla nuova stagione”

Le prime parole del calciatore bianconero dopo il rinnovo di contratto

Marco Bertini e la Pianese ancora insieme. Dopo il rinnovo del contratto fino al 2028, il centrocampista bianconero ha espresso grande soddisfazione, per un’operazione condivisa fin dall’inizio con la società: “L’accordo con il direttore è stato raggiunto subito, perché da entrambe le parti c’era la volontà di continuare questo percorso. Per me è un piacere restare qui: a Piancastagnaio sto bene e mi sono sempre trovato bene. Sono molto contento e adesso siamo già concentrati sulla preparazione della nuova stagione”. Con la ripresa degli allenamenti al Comunale, Bertini ha ritrovato entusiasmo e motivazioni dopo la pausa estiva. “È sempre bello ricominciare. Le vacanze – spiega il centrocampista – fanno piacere, ma dopo un po’ viene voglia di tornare in campo. Ritrovare i compagni della scorsa stagione, conoscere i nuovi arrivati e iniziare a lavorare insieme è uno stimolo importante. Le sensazioni sono positive e c’è grande voglia di ripartire”.

“Il ritiro è ancora lungo e ci aspetta tanto lavoro. Dobbiamo allenarci bene per arrivare pronti ai primi impegni, dalle amichevoli alla Coppa Italia fino all’inizio del campionato. L’obiettivo è raggiungere la miglior condizione fisica possibile, abituarci ai ritmi più elevati e affrontare al meglio questo periodo di lavoro”. “Abbiamo un tecnico e uno staff nuovi, quindi ci saranno richieste diverse rispetto alla scorsa stagione. Gli impegni precampionato – conclude il centrocampista bianconero – serviranno a mettere in pratica ciò che ci viene chiesto, a trovare i giusti meccanismi e a costruire gradualmente la nostra identità di squadra”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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