Arezzo–Palermo: parcheggio aggiuntivo per tifosi con disabilità

L’Amministrazione comunale, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute riguardo all’insufficienza dei posti riservati alle persone con disabilità nel parcheggio antistante lo stadio in occasione della partita Arezzo–Palermo di domenica 30 agosto, comunica che sarà predisposto un ulteriore parcheggio dedicato all’interno dell’area situata presso l’ingresso del campo da baseball, lungo via Simone Martini. Per legittimare la sosta sarà sufficiente che il veicolo esponga il contrassegno CUDE riferito alla persona trasportata. L’obiettivo, condiviso con il Comando della Polizia Locale, è garantire il diritto all’accessibilità senza compromettere la sicurezza e la regolare gestione della viabilità.