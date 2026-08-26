Report allenamento – Mercoledì 26 agosto

RIGUTINO – Seduta di lavoro nel tardo pomeriggio per l’Arezzo, che si è ritrovato al centro sportivo di Rigutino per proseguire la preparazione settimanale. Il gruppo ha aperto la sessione con un circuito di forza, utile a consolidare la struttura fisica e a mantenere intensità dopo il rientro dalle gare ufficiali. A seguire, spazio agli sprint e alle esercitazioni sulla velocità, con lavori brevi e ripetuti pensati per aumentare reattività e capacità di accelerazione nelle prime fasi dell’azione. La parte centrale dell’allenamento è stata dedicata al lavoro tattico, con indicazioni mirate dello staff su movimenti, distanze e principi di gioco da consolidare in vista dei prossimi impegni. La squadra tornerà in campo domani, giovedì 27 agosto, sempre nel tardo pomeriggio a Rigutino, per una nuova seduta di preparazione.