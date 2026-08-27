La Pianese ospita il Vado nella prima casalinga. Zanchetta: “Mi aspetto una grande partita”

Il tecnico bianconero ha parlato della gran voglia di rivalsa delle zebrette: “Dobbiamo essere coesi”

La Pianese torna al Comunale di Piancastagnaio, a casa sua. Domani, infatti, le zebrette affronteranno il Vado nel secondo turno del campionato di Serie C Sky Wifi, il primo tra le mura amiche di questa stagione. L’appuntamento è quindi fissato alle 21.00 di venerdì 28 agosto, quando i bianconeri sfideranno i liguri. Il Vado, squadra storica del panorama calcistico italiano, vanta nel proprio palmarès anche la Coppa Italia del 1922. I rossoblù sono reduci dalla vittoria del campionato di Serie D nella passata stagione, successo che ha permesso loro di tornare in Serie C dopo quasi 80 anni di assenza. Nella prima uscita stagionale, peraltro, il Vado ha superato l’Atalanta Under 23 con il risultato di 2-0.

Ad arbitrare la sfida di domani tra bianconeri e rossoblù sarà il signor Ferdinando Emanuel Toro della sezione di Catania, assistito da Daljit Singh ed Emanuele Bracaccini, entrambi della sezione di Macerata. Il Quarto ufficiale designato è invece Erminio Cerbasi di Arezzo, mentre l’operatore FVS sarà Luca Granata di Viterbo.

“La squadra sta bene – ha detto mister Zanchetta nella consueta conferenza stampa prepartita –. Arriviamo da una partita nella quale sicuramente sono stati commessi degli errori. Siamo tutti consapevoli di quello che è successo, ma sappiamo anche di voler ribaltare questa situazione. Siamo carichi per la prima in casa e vogliamo far vedere qualcosa di diverso rispetto a quanto, purtroppo, mostrato a Campobasso”.

Tornando sul ko in Molise, il tecnico ha spiegato: “Abbiamo analizzato quello che è successo. Sono tutti ragazzi molto intelligenti e attaccati a questa realtà. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto, ma sono cose che possono capitare. Adesso non dobbiamo esagerare nei giudizi, né tantomeno lasciarci prendere dal nervosismo. Io sono molto fiducioso perché questo è un gruppo di ragazzi forti e sono convinto che domani sera faremo una grande partita”.

“Da quando sono arrivato mi sono reso conto dell’attaccamento che c’è in tutta la piazza per la squadra. Non c’è bisogno di aggiungere altro: sappiamo che i nostri tifosi faranno il massimo per supportarci e starci accanto. Noi, di contro, dobbiamo far vedere qualcosa di diverso rispetto a Campobasso, perché ci teniamo e desideriamo anche a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Come dico sempre, dobbiamo essere coesi, perché l’obiettivo da raggiungere non è semplice, ma unendo le forze possiamo fare bene” ha infine concluso Zanchetta.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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