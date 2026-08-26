Masetti guarda all’esordio casalingo: “Siamo un gruppo unito, remiamo nella stessa direzione”

Il difensore classe 2001 ha parlato prima della sfida con il Vado: “Abbiamo lavorato bene, vogliamo regalare ai nostri tifosi la prima gioia”

“Si riparte come sempre. Siamo un gruppo unito e affiatato e remiamo tutti dalla stessa direzione”. Parola di Lorenzo Masetti, difensore della Pianese, che nell’ultima sfida è sceso in campo con la fascia da capitano al braccio. “È stata una bella emozione – ha commentato a questo proposito –. Chi mi conosce sa quanto sono legato a questo posto: è iniziato tutto ormai due stagioni fa, quindi è stata davvero una bella emozione”.

“Sicuramente sarà una partita molto difficile, come lo saranno tutte quest’anno in questo girone – ha avvertito il classe 2001 –. Noi cercheremo di fare il meglio possibile per regalarci e regalare ai nostri tifosi la prima gioia in casa”.

“Abbiamo fatto tutti un grandissimo lavoro durante il ritiro. Per fortuna siamo rimasti in molti rispetto all’anno scorso e siamo stati bravi a inserire bene i nuovi ragazzi. Si è creato davvero un grandissimo gruppo anche quest’anno – ha concluso infine il calciatore scuola Pisa –. Il girone di quest’anno è molto impegnativo. Ci sono tre squadre retrocesse dalla Serie B e sarà un girone difficilissimo. Ci sarà da lottare fino alla fine per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa stagione”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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