Arezzo: amichevole con la Lazio a Formello domenica 27 settembre

La S.S. Arezzo comunica che domenica 27 settembre alle ore 15 è in programma un’amichevole tra la Lazio e l’Arezzo allo Stadio Mirko Fersini di Formello. La gara verrà disputata a porte chiuse al pubblico. L’ingresso sarà consentito a stampa e fotografi accreditati, in possesso della tessera professionale come indicato nel regolamento in vigore pubblicato dalla Lega Serie A. Le richieste dovranno pervenire all’indirizzo accrediti@sslazio.it entro e non oltre le ore 18 di venerdì 25 settembre. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su SportItalia (canale 60 del Digitale Terrestre).