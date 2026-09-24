Report allenamento – giovedì 24 settembre

Dopo alcuni giorni di riposo concessi dallo staff, l’Arezzo è tornato al lavoro nel pomeriggio odierno, ritrovandosi alla pista di atletica del “Lenti” per inaugurare la nuova fase di preparazione. La seduta è stata interamente dedicata ai test atletici, svolti in maniera progressiva e suddivisa per gruppi, con l’obiettivo di monitorare i parametri fisici e aggiornare le valutazioni individuali. La squadra tornerà in campo domani, venerdì 25 settembre, con una sessione mattutina allo Stadio Comunale Faralli di Castiglion Fiorentino, dove proseguirà la preparazione in vista degli impegni in calendario.