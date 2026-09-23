Luca Ercolani indica la via ai suoi: “Andiamo a Livorno con fiducia. Il nostro gruppo è tutto unito per la salvezza”

Il difensore classe 1999 ha parlato del momento della squadra: “La cosa importante è essere tutti uniti e pensare all’obiettivo comune”

“Possiamo dire che questo inizio di campionato ci ha ricordato cosa è necessario portare in campo in questa categoria”. Queste le parole di Luca Ercolani, difensore delle zebrette e vicecapitano, che dopo l’1-1 maturato in casa con la Sambenedettese ha parlato ai microfoni del club. “Abbiamo analizzato gli errori fatti, sia nell’ultima partita sia in quelle precedenti. Siamo contenti di come abbiamo reagito allo svantaggio e di essere riusciti a recuperare, anche se abbiamo portato a casa solamente un punto”, ha proseguito il calciatore con la maglia numero 13.

“Adesso guardiamo con fiducia alla partita di sabato a Livorno – ha spiegato il classe 1999 –. Anche a livello personale mi sento bene, ma l’importante è che il focus di tutti sia sulla squadra. Ognuno di noi deve farsi trovare pronto, sia chi gioca dal 1’ sia chi subentra. Questo gruppo ha grande importanza e grandi valori, già dimostrati anche lo scorso anno. Sono sicuro che anche quest’anno verrà confermata la nostra identità e che ci riprenderemo presto”. “Sabato sfideremo un avversario in salute e sarà una partita aperta – ha aggiunto ancora lo scuola Manchester United –. Abbiamo buone sensazioni e anche buoni ricordi legati allo scorso anno in quello stadio. Sappiamo che troveremo un ambiente caldo e positivo. Noi, però, cercheremo in tutti i modi di portare a casa un risultato positivo”.

“Sono contentissimo di stare qui. È chiaro che stiamo vivendo un momento particolare, anche per me è qualcosa di nuovo in questa società – ha concluso il calciatore, che oggi è uno dei veterani dello spogliatoio –. Sono sicuro che con la forza del nostro gruppo, dello staff e anche della società, a breve usciremo da questa impasse. L’importante è stare tutti coesi e pensare a un obiettivo comune, che è quello della salvezza”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Luca Ercolani indica la via ai suoi: “Andiamo a Livorno con fiducia. Il nostro gruppo è tutto unito per la salvezza” proviene da U.S. Pianese.