Pisa SC, ecco la linea “New Era”

Pisa Sporting Club e New Era si incontrano in una collezione di cappellini che reinterpreta l’identità nerazzurra.
Un progetto che valorizza i simboli e i colori del Club attraverso una selezione di modelli pensati per vivere il Pisa anche fuori dal campo; 5 prodotti esclusivi disponibili presso lo Store Ufficiale di via di Banchi e, ovviamente, sull’online shop https://store.pisasportingclub.com
Promo esclusiva. In occasione del “Meet & Greet” con Giuseppe Leone, POTM del mese di Agosto 2026, in programma oggi a partire dalle ore 18.00 presso lo Store Ufficiale di via di Banchi, chi acquisterà uno dei nuovi cappellini New Era avrà diritto ad uno sconto del 15% sull’acquisto di un secondo prodotto (no maglia gara)
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