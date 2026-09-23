E’ Giuseppe Leone il Player Of The Month di agosto 2026.

Il centrocampista nerazzurro, match winner della sfida con il Catanzaro, è stato eletto miglior nerazzurro del mese scorso grazie ai voti ricevuti sulla App ufficiale del Pisa Sporting Club. E sarà lui il protagonista del “Meet & Greet” in programma domani, giovedì 24 settembre, allo Store Ufficiale del Club in via di Banchi.

A partire dalle ore 18.00 sarà infatti possibile incontrare il numero 55 all’interno di una giornata davvero speciale per tutti i partecipanti; un evento che diventerà ricorrente nel corso della stagione e che avrà come protagonisti tutti i vincitori del POTM da voi, mese per mese, votati tramite l’App Ufficiale.

Durante il “Meet & Greet” Giuseppe Leone regalerà ai primi 30 tifosi presenti in Store, a partire dalle ore 18, l’esclusiva Card da Collezione autografata e in edizione limitata e numerata; per ragioni logistiche, dalle ore 17.00, sarà possibile mettersi in fila per approfittare di questa nuova iniziativa. Attenzione! Alla fine della stagione chi avrà collezionato tutte le 10 esclusive Card da Collezione dei POTM avrà diritto ad un premio speciale.

E le sorprese non finiscono qui.

In occasione del “Meet & Greet” dedicato a Giuseppe Leone chiunque acquisterà una maglia del centrocampista nerazzurro avrà diritto alla personalizzazione gratuita della stessa



<p>The post Giuseppe Leone è il POTM di Agosto 2026 first appeared on Pisa Sporting Club.</p>