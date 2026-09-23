Anche il Pisa SC sul palco del Festival “GOAL!”

Anche quest’anno il Pisa Sporting Club sarà tra i protagonisti di “GOAL!” il Festival che vuole raccontare con cura, tutte le sfumature e le contraddizioni del mondo della narrazione calcistica, attraverso i suoi protagonisti.

Un evento che inizierà, di fatto, giovedì 1 ottobre con lo spettacolo di Federico Buffa che sul palco del Teatro Verdi racconterà l’avventura vincente dell’Italia al Mundial 82; ma si svilupperà, a partire da venerdì 2 ottobre e fino a domenica 4 ottobre, alla Stazione Leopolda di Pisa con due appuntamenti speciali alla Cetilar Arena.

Come detto il Pisa Sporting Club, assieme ad altri partners di prestigio tra cui PharmaNutra, affiancherà gli organizzatori di questo appuntamento destinato a diventare centrale nella lettura a livello nazionale, e non solo, dello sport più amato del Mondo.

E lo farà partecipando inizialmente al panel “Tech & Rehab” in programma venerdì 1 ottobre (ore 11.00) alla Stazione Leopolda; un evento che vedrà la partecipazione del Professor Carmelo Chisari dell’Università di Pisa, Direttore del Centro Universitario di Medicina Riabilitativa e Dello Sport “Rehab and Sport”. E proseguirà poi con il panel in programma, sempre alla Stazione Leopolda, domenica 4 ottobre (ore 16.00) dal titolo “La Maglia da Calcio”; un excursus sulla scelta e il lancio delle maglie ufficiali dei Club attraverso le parole di Nicola Bellapigna (GG Teamwear), Giancarlo Romito (Football World GS), Giorgio Remuzzi (Swappinho) e Corrado Paolucci (Magliofili) che si confronteranno anche col Team Marketing e Content della Società nerazzurra. Inoltre gli istruttori dell’Academy del Pisa SC nelle giornate di sabato e domenica saranno operativi nello spazio giochi (dalle ore 16.00 alle ore 18.00) per una serie di esercitazioni, ovviamente, colorate di nerazzurro. La Stazione Leopolda, infine, ospiterà anche uno speciale stand espositivo dedicato al Pisa Sporting Club con tutti i prodotti ufficiali del Club.

Ma non finisce qui. Per celebrare questa fusion con “GOAL!” sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la Cetilar Arena aprirà le porte ad un numero ristretto di visitatori che potranno approfittare di un esclusivo tour in tutte le nuovissime aree dello Stadio accompagnati dai racconti e dai cimeli preparati dall’Associazione Cento-Pisa1909 Football Museum.

Come fare per poter partecipare al “GOAL! TOUR”?

Clicca sul link sottostante e compila il form di prenotazione; per esigenze logistiche il numero dei partecipanti sarà contingentato. I posti a disposizione saranno assegnati secondo un rigoroso ordine cronologico basato sull’arrivo della richiesta e, ovviamente, fino ad esaurimento degli stessi.

https://pisasportingclub.com/goal-tour/

PROMO. Tutti i partecipanti al “GOAL! TOUR” potranno usufruire di una tariffa speciale per la gara che il Pisa Sporting Club giocherà alla Cetilar Arena contro la Cremonese (sabato 17 ottobre 2026, ore 19.30); la promo riguarderà soltanto il settore di Gradinata.

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