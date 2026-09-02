Nota ufficiale – Riepilogo operazioni di mercato

Si è conclusa nella giornata di ieri la sessione estiva di calciomercato. La S.S. Arezzo rende noto il riepilogo delle operazioni in uscita riguardanti alcuni tesserati.
- Fabio Tito — risoluzione consensuale del contratto.
- Patrick Moreschini — cessione a titolo temporaneo alla Lodigiani.
- Samuele Sussi — cessione a titolo temporaneo al Montevarchi.
La S.S. Arezzo ringrazia i giocatori per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo in amaranto e augura loro le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera.