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Nota ufficiale – Riepilogo operazioni di mercato

Si è conclusa nella giornata di ieri la sessione estiva di calciomercato. La S.S. Arezzo rende noto il riepilogo delle operazioni in uscita riguardanti alcuni tesserati.

  • Fabio Tito — risoluzione consensuale del contratto.
  • Patrick Moreschini — cessione a titolo temporaneo alla Lodigiani.
  • Samuele Sussi — cessione a titolo temporaneo al Montevarchi.

La S.S. Arezzo ringrazia i giocatori per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo in amaranto e augura loro le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera.