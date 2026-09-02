Report Sanitario: Tommaso Marras e Louis Buffon

Il Pisa Sporting Club informa che gli accertamenti diagnostici cui è stato sottoposto il calciatore Tommaso Marras, hanno evidenziato una distrazione di basso grado al semimembranoso sinistro.
Si informa, inoltre, che il calciatore Louis Buffon, infortunatosi nel corso di una sessione di allenamento, ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro.
Entrambi i calciatori, seguiti dallo Staff Sanitario del Club, hanno già iniziato il percorso riabilitativo personalizzato.
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