Muhamed Varela Djamanca passa alla Salernitana

La S.S. Arezzo comunica di aver ceduto alla Salernitana il diritto alle prestazioni sportive di Muhamed Varela Djamanca, che si trasferisce in granata con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’attaccante classe 1998 chiude così il proprio percorso in amaranto dopo una stagione intensa e ricca di significato, nelle quali ha collezionato 34 presenze e realizzato 4 gol, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie B del Club. Le sue reti, la sua generosità, al sua simpatia e il suo spirito di gruppo hanno rappresentato un tassello importante nella crescita della squadra e nella costruzione di un ciclo che resterà nella storia recente dell’Arezzo. La S.S. Arezzo, la proprietà e tutto il Club ringraziano sentitamente Momo per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati in questi anni, augurandogli le migliori fortune per la nuova esperienza professionale e per il prosieguo della sua carriera.