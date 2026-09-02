Juve Stabia-Pisa, arbitra Calzavara

Il Responsabile della CAN Serie A e B Daniele Orsato ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 3° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Juve Stabia-Pisa in programma domenica 6 settembre 2026 (ore 15.00) allo Stadio “Romeo Menti”
Arbitro. Andrea Calzavara (Varese)
1° Assistente. Paolo Laudato (Taranto)
2° Assistente. Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa)
4° Ufficiale. Domenico Mirabella (Napoli)
Var. Valerio Marini (Roma 1)
Avar. Niccolò Baroni (Firenze)
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