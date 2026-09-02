Guidonia Montecelio – Pianese, 3ª giornata Serie C Sky Wifi 2026/27: info biglietti

L’US Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Città dell’Aria” di Guidonia Montecelio, validi per la 3ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che vedrà affrontarsi Guidonia Montecelio e Pianese. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:00 di sabato prossimo, 5 settembre 2026.

I tagliandi per il settore Tribuna Ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di CiaoTickets

– ⁠In tutti i rivenditori autorizzati CiaoTickets

Di seguito il costo dei tagliandi:

– Intero: € 12,00 + prevendita

– Ridotto: € 8,00 + prevendita (destinata a donne, Under 18, Over 65)

– Ridotto 7-14 anni: € 5,00 + prevendita

La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 di venerdì 4 settembre 2026. La società ricorda inoltre che il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi nel settore ospiti.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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