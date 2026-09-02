Pianese, Matteo Colombo: “Siamo un bel gruppo. Il primo obiettivo è la salvezza”

Il calciatore scuola Atalanta è ormai alla terza stagione in bianconero

“Le sensazioni delle prime uscite sono molto positive. Siamo un gran bel gruppo e possiamo fare un bel campionato”. A parlare è Matteo Colombo, centrocampista classe 2004 della Pianese, che dopo le prime tre gare ufficiali ha parlato ai microfoni del club.

“Mi sono sempre trovato bene qui – ha proseguito il calciatore, arrivato alla terza stagione in bianconero –. Anche quest’anno è lo stesso, e questo vale anche per il nuovo staff e i nuovi compagni. Ripeto: siamo veramente un ottimo gruppo”. “L’allenatore e i suoi collaboratori spingono ogni giorno per farci lavorare al massimo ed è così che possiamo migliorare tutti. Possiamo fare veramente bene”.

“Sicuramente quello di quest’anno è un girone molto complicato – ha concluso il centrocampista scuola Atalanta –, visto anche che sono retrocesse tre squadre dalla Serie B nel nostro girone. Ci sarà da battagliare fino alla fine. Poi, ogni partita dura 90 minuti e vedremo come andrà la stagione, ma l’obiettivo è prima di tutto salvarci. Poi, a risultato acquisito, se potremo fare qualcosa di meglio, ben venga. Ma l’obiettivo è la salvezza”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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