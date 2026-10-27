Arezzo atteso dalla trasferta di Carrara: al seguito 613 tifosi amaranto.

AREZZO – Quello di domani sarà il primo confronto tra Carrarese e Arezzo nella storia della Serie B. I precedenti tra le due squadre risalgono tutti ai campionati di Serie C e Lega Pro, con i gialloblù avanti nel bilancio complessivo grazie a nove vittorie contro le sei amaranto, completano il quadro sei pareggi. L’Arezzo si presenta all’appuntamento con numeri particolarmente significativi lontano dal “Città di Arezzo”. La formazione di Bucchi ha infatti vinto le ultime due trasferte di campionato e occupa il terzo posto nella classifica esterna della Serie B, con nove punti conquistati nelle prime quattro uscite stagionali (tre vittorie e una sconfitta). Gli amaranto hanno inoltre la possibilità di centrare un traguardo storico: mai infatti, nella loro esperienza in Serie B, avevano vinto almeno quattro delle prime cinque gare esterne stagionali. La Carrarese, invece, ha raccolto sette punti nelle prime otto giornate e arriva alla sfida dopo due vittorie nelle ultime tre gare disputate. Tra le mura amiche, però, il rendimento dei marmiferi è stato più discontinuo, con una sola vittoria nelle prime quattro gare casalinghe.

OCCHIO AI DETTAGLI

Uno dei dati più curiosi riguarda i minuti iniziali e finali delle partite. La Carrarese è una delle poche squadre del campionato a non aver ancora subito gol nei primi 15 minuti di gioco, mentre l’Arezzo dovrà prestare particolare attenzione ai finali di gara: cinque delle diciassette reti incassate dagli amaranto sono infatti arrivate nell’ultimo quarto d’ora. Entrambe le squadre tendono inoltre a segnare soprattutto nella ripresa. L’Arezzo ha realizzato sette delle sue otto reti tra secondo tempo e finale di partita, mentre la Carrarese ne ha messe a segno cinque nel periodo compreso tra il 46′ e il 75′.

I PROTAGONISTI

Nel reparto offensivo della Carrarese il giocatore più incisivo è Tommaso Rubino, autore di tre reti, pari al 44% del bottino offensivo della squadra toscana. Sul fronte amaranto il miglior marcatore è Pietro Cianci con due gol, mentre nell’ultimo periodo si è messo particolarmente in evidenza Alessandro Arena, protagonista con un gol e un assist nelle ultime quattro presenze in Serie B.

CURIOSITÀ

L’Arezzo è una delle squadre meno sanzionate del campionato sotto il profilo disciplinare: gli amaranto hanno collezionato finora appena undici ammonizioni, dato che li colloca tra le formazioni più corrette della Serie B. La Carrarese, invece, ne conta diciassette.

CHIUSURA

Dopo la rifinitura svolta questa mattina, l’Arezzo è partito nel primo pomeriggio per la sede del ritiro. A sostenere la squadra di mister Bucchi ci saranno 613 tifosi amaranto, attesi nel settore ospiti dello stadio dei Marmi per accompagnare la formazione amaranto nella sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie B.