L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Domenica Francioni” di Latina, in vista della 12ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che metterà di fronte Latina e Pianese. La partita è in programma domenica 1 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 17:30.

I tagliandi per il settore Curva Ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di Ciaotickets

– ⁠Nei punti vendita autorizzati Ciaotickets

Il costo unico dei tagliandi è di € 12,00.

La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di sabato 31 ottobre 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa Us Pianese)

L’articolo Latina – Pianese, 12ª giornata Serie C Sky Wifi 2026/27: info biglietti proviene da U.S. Pianese.