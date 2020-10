Prime reti per Haoudi e Canessa, ma non bastano. Passa il Novara al Picchi

Un buon Livorno perde di misura in casa con il Novara. I ragazzi di Dal Canto ce la mettono tutta ma sono, ancora una volta, beffati da una rete nel finale. Amaranto avanti con un bel colpo di testa di Haoudi su assist di Parisi, passa solo un minuto e c’è la sfortunata autorete di Di Gennaro ed il pareggio. Nel finale di primo tempo, dopo due traverse labroniche, segna Cagnano. Secondo tempo combattuto e nel finale pari di Canessa in elevazione e nuovamente il vantaggio degli ospiti poco dopo il nostro gol. La rete di Cisco è quella decisiva: 3-2 Novara. (p.nac)

Livorno: Romboli; Parisi, Di Gennaro, Deverlan, Fremura (80′ Canessa); Haoudi, Agazzi, Porcino; Pallecchi (67′ Mazzeo), Murilo, Marsura. All: Dal Canto.

Novara: Lanni; Cagnano, Natalucci (58′ Lamanna), Migliorini, Bove (83′ Pogliano); Collodel (83′ Firenze), Buzzegoli, Bianchi; Gonzalez, Panico (67′ Lanini), Zigoni (46′ Cisco). All: Banchieri.

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore

Rete: 4′ Haoudi, 6′ autorete Di Gennaro, 46′ Cagnano, 88′ Canessa, 89′ Cisco

Il colpo di testa vincente di Haoudi con il Novara è stato il primo gol segnato da un calciatore nato dall’anno duemila in poi con la maglia del Livorno. Per Haoudi era anche il primo centro tra i professionisti.

Canessa con il momentaneo pareggio contro i piemontesi ha siglato la sua prima rete ufficiale tra i professionisti. Per lui è stato anche il battesimo del gol con la maglia della prima squadra del Livorno. Bravi ragazzi!

Hamza Haoudi (centrocampista nativo di Lucca, classe 2001) ha giocato le ultime cinque stagioni con le giovanili amaranto. ha esordito in B contro il Benevento, totalizzando complessivamente tre presenze tra i cadetti. In C, ad oggi, cinque gare giocate.

Alessio Canessa (attaccante livornese, classe 1999) ha già alle spalle quattro presenze in B con gli amaranto nel 2018/19. Anche per lui un passato nelle nostre giovanili con due campionati Primavera e due Tornei di Viareggio giocati. La scorsa stagione ha giocato in C con la Pergolettese avendo come compagno un altro giovane amaranto: il portiere Thomas Romboli.

Canessa, Romboli e Pallecchi hanno anche vinto lo scudetto “Berretti” con il Livorno nel 2017.

(p.nac)

L’articolo Prime reti per Haoudi e Canessa proviene da Livorno Calcio.