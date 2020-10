Serie C 20-21, i risultati della 6a giornata

La Pro Vercelli si aggiudica il derby regionale contro l’Under23 della Juventus, rete di Comi, figlio dell’ex Torino Antonio Comi, e balza in vetta alla classifica del girone A di Serie C. Alle sue spalle, distanziate di solo un punto, un quintetto di squadre: il Novara (3-2 a Livorno), il Grosseto (1-0 ad Alessandria), la Carrarese (2-0 con la Pistoiese), il Pontedera (1-0 sul Lecco) e, infine, il Renate (l’unica ad aver rimediato una sconfitta, abbandonando così la vetta conquistata lo scorso weekend, 0-1 con l’Albinoleffe).

Prende il largo il Sudtirol nel girone B della Serie C. Col successo per 3-0 sul Carpi gli altoatesini vanno a +2 sulla prima delle inseguitrici, la Triestina passata per 1-0 sul campo della Vis Pesaro. Pareggiano per 1-1 Imolese e Sambenedettese. KO il Matelica sul campo del Mantova per 2-5.

Nel girone C della Serie C rinviata in extremis la gara Palermo-Turris (e i rosanero già non avevano giocato col Potenza). La Ternana…





