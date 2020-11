In campo verso la Carrarese. Agazzi out

Sono ripresi stamani, al Centro Coni di Tirrenia, gli allenamenti del gruppo amaranto in vista della partita di Sabato sera con la Carrarese al “Picchi”. Nel programma svolto, lavoro differenziato tra chi aveva giocato ieri con la Giana e gli altri. Palestra e corsa per i primi, tattica e partitella per gli altri. Il giudice sportivo ha fermato Agazzi per un turno (somma di ammonizioni). Domani altra seduta al mattino ed inizio del ritiro pre gara. (p.nac)

