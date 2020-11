CarrareseRenate, commenti post partita

Al termine di Carrarese-Renate conclusasi sul risultato di 0-2, ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Mister Silvio Baldini:” La prestazione di oggi non è stata delle migliori, il Renate si e’ dimostrato superiore ed ha meritato la vittoria. Adesso non serve piu’ soffermarci a questo pomeriggio e dobbiamo proiettarci a sabato contro il Livorno anche perche’ per fortuna si torna già in campo.

Dal punto di vista offensivo, abbiamo prodotto qualcosa in piu’ delle ultime occasioni vedi il legno colpito da Infantino ed altre due o tre opportunita’.

Il tipo di gioco che proponiamo richiede che tutti stiano bene a livello fisico, crescendo di condizione migliorera’ la qualità delle nostre giocate e l’efficacia in zona goal che ci ha sempre contraddistinto.

La scelta di Foresta trequartista e’ stata dettata dalla volonta’ di soffocare la fonte di gioco del Renate e nel secondo tempo ho provveduto a cambiare per provare a mutare andamento della sfida ritenendo che i subentrati meritassero l’opportunita’ e fossero utili alla causa.”

Il centrocampista Giovanni Foresta :” Il punto di partenza è constatare che il Renate si e’ fatto preferire a noi nei vari frangenti della partita. A mio avviso, questa sconfitta è solo una brutta parentesi che puo’ capitare e da domani verificheremo dove abbiamo sbagliato ed in che cosa siamo mancati ; non credo che ci sia mancata la personalita’ o il coraggio che rappresentano, invece, marchio di fabbrica delle squadre di Mister Baldini.

Adesso non allarmiamoci troppo anche se c’e’ delusione tutti insieme possiamo uscirne e sabato a Livorno, in una gara di cartello esiste l’occasione per tornare a vincere.”