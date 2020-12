Storia e numeri di Pistoiese-Livorno

Sono trenta i precedenti in campionato tra Pistoiese e Livorno. Il bilancio delle partite vede il Livorno avanti con 15 successi. 10 sono i pareggi, 5 le vittorie pistoiesi. 41 i gol degli amaranto, 19 quelli arancioni.

Prima. La prima gara in casa pistoiese è stata giocata nella serie B 1931/32. Finì 2-2 con reti di Corsetti e Miniati per il Livorno, di Innocenti e Barni per la Pistoiese.

Tris arancione. Nella C 1961/62 la Pistoiese in casa batté il Livorno per 3-1 con marcature di Rosito, Savoia e Brognoli. Gol amaranto di Novelli.

Tris labronico. Nella C1 1984/85 il Livorno espugnò il campo degli arancioni con un netto 3-0: gol di Ilari, Vitale e Pontis.

Esordio con doppietta. Nella C1 1997/98 il Livorno vinse a Pistoia per 2-0 grazie ad una doppietta di Nardini.

Ultima con vittoria amaranto. Nell’ultima giornata della C 2026/17 il Livorno vinse a Pistoia per 2-0 con reti di capitan Luci e del brasiliano Calil.

Ultima in campionato. Il 4/2/2018 il Livorno pareggiò al “Melani” per 1-1: reti di Ferrari e Murilo.

Ultima in amichevole. Il 25/8/208, il Livorno vinse in un test estivo con la Pistoiese al “Picchi” per 2-0 con reti di Valiani e Murilo. (p.nacarlo)

