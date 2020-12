Carrarese si tinge di novità

La collaborazione tra Carrarese calcio 1908 e Givova, nuovo sponsor tecnico degli azzurri, ha partorito un esemplare unico di divisa da gioco per la prima volta storica è dotata di personalizzazione.

Il brand GIVOVA sfoggia i muscoli con il giallo blu e lo fa in grande stile. Le nuove maglie della Carrarese sono entrambe eseguite con il materiale brevettato GivDRY 2.0™️ che garantisce confort e respirazione andando ad avvolgere come una seconda pelle gli atleti che la indossano.

Maglia azzurra con i particolari in giallo che richiama, nella parte posteriore, i ponti di Vara che sono uno dei simboli della città. Il logo all’altezza collo “carrarese calcio 1908” dona profondità ed eleganza al progetto ed al telaio grafico.

Il materiale usato per la progettazione e la realizzazione della maglia è un poliestere riciclabile che strizza l’occhio all’ecologia così come nella tradizione GIVOVA.

Le maglie sono state eseguite con le più recenti tecniche di stampa digitale presenti sul mercato.