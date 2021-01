Calendario aggiornato, amaranto tre volte su Sky

La Lega Pro ha stabilito la nuova programmazione delle gare della serie C fino alla 29a giornata. Le immagini di tutte le partite del Livorno saranno trasmesse in diretta streaming con modalità di accesso condizionato da Eleven Sports. In chiaro su Raisport alcuni anticipi e in modalità pay per view su Sky. Il Livorno sarà anche su Sky in occasione delle partite con l’Albinoleffe, la Juve Under 23 ed il Renate. (p.nac)

Questo il calendario aggiornato degli amaranto dalla 19a alla 29a giornata:

19a, Domenica 17/1/2021, ore 15: Pro Sesto-Livorno (Elevensports)

20a, Sabato 23/1/2021, ore 17.30: Livorno-Albinoleffe (Elevensports e Sky)

21a, Domenica 31/1/2021, ore 15: Lecco-Livorno (Elevensports)

22a, Mercoledì 3/2/2021, ore 15: Livorno-Piacenza (Elevensports)

23a, Domenica 7/2/2021, ore 15: Juventus U.23-Livorno (Elevensports e Sky)

24a, Domenica 14/2/2021, ore 15: Livorno-Olbia (Elevensports)

25a, Mercoledì 17/2/2021, ore 17.30: Novara-Livorno (Elevensports)

26a, Domenica 21/2/2021, ore 17.30: Livorno-Renate (Elevensports e Sky)

27a, Domenica 28/2/2021, ore 15: Pergolettese-Livorno (Elevensports)

28a, Giovedì 4/3/2021, ore 17.30: Livorno-Alessandria (Elevensports)

29a, Domenica 7/3/2021, ore 15: Giana Erminio-Livorno (Elevensports)

