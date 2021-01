Francesco Marcheggiani si presenta:”A Lucca giusto ambiente per fare bene”

Il nuovo arrivato Francesco Marcheggiani parla tramite l’ufficio stampa rossonero.

Francesco, benvenuto in rossonero. Perché hai scelto Lucca?

“Ho scelto Lucca perché è una piazza importante del calcio italiano, un club con un glorioso passato alle spalle ed un bel futuro ancora da scrivere. In queste prime settimane ho trovato un ottimo ambiente qui e le giuste condizioni per raggiungere l’obiettivo della squadra”.

Le prime impressioni in rossonero.

“La rosa della Lucchese è composta da ottimi giocatori per la categoria, molti dei quali ho già affrontato nei vari campionati: vedo ogni giorno in allenamento impegno massimo e grande sacrificio da parte di tutti per uscire dalla attuale situazione di classifica, che non rispecchia i reali valori della squadra”.

Se mister Lopez dovesse darti fiducia fin dalla trasferta di Lecco, sei pronto all’esordio?

“Credo che mister Lopez sia uno dei più preparati della categoria e per tutti noi è una bella opportunità essere allenati da lui. Se deciderà di chiamarmi in causa sono pronto a dare il mio pieno contributo già nella trasferta di Lecco. Non scendo in campo da inizio dicembre e non vedo l’ora di poter dare il massimo per questa nuova maglia”.