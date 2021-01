Squadra in campo nel pomeriggio per svolgere l’allenamento di metà settimana. Sul campo di Borgo Cappuccini inizio con un riscaldamento atletico, poi passaggi ed esercizi di possesso palla. Quindi tiri in porta e partitella. Domani altra seduta pomeridiana, sabato rifinitura al mattino e partenza per il ritiro della partita di Sesto San Giovanni. (p.nacarlo)

L’articolo Partitella sul campo di Borgo proviene da Livorno Calcio.