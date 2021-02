Squadra amaranto subito ad allenarsi, al Centro Coni di Tirrenia, dopo il pareggio di ieri a Novara. Domenica al “Picchi” arriva il Renate. Per i ragazzi di Dal Canto lavoro differenziato tra chi è stato impegnato ieri e gli altri. Per i primi allenamento di scarico con il preparatore atletico Ciullini, per i secondi parte tecnica e partitelle finali. Domani in campo al mattino. (p.nac)

