Dopo la vittoria interna sulla Pro Vercelli, mister Marco Amelia parla alla stampa: “E’ stata una buona gara. Ci siamo ripresi alcuni dei punti che avevamo perso in altre occasioni. Dobbiamo essere consapevoli che non abbiamo fatto nulla, c’è ancora da lavorare tanto e bene, cercando di fare il massimo in settimana ed affrontando ogni gara come fosse l’ultima: con grinta e strategia”.

Il Livorno, finalmente, vince negli ultimi minuti: “Abbiamo lavorato molto sul fatto di non subire nel finale. Devo fare i complimenti a tutti, in particolare a quelli che sono entrati dopo ed a Blondett che ha giocato bene malgrado venisse da un infortunio. E’ importante levarci di testa ogni negatività e guardare alla prossima finale, quella che ci attende sabato prossimo”. Bene tutti: “Gli attaccanti si trovano bene. Neri, se mi segue, potrà fare tanto. Evan’s quando entra fa sempre fare male. Se migliora nella condizione potrà fare ancora di più. Ma sono contento di tutti. Lo spirito è quello giusto”. (p.nacarlo)

L’articolo Amelia: non abbiamo fatto nulla proviene da Livorno Calcio.