Amaranto in campo, in mattinata, al Centro Coni di Tirrenia per la penultima seduta prima del match interno con la Pro Vercelli di Domenica. Schemi, tattica e tiri in porta nel lavoro provato dai ragazzi di Amelia. A fine seduta tamponi “covid-19” per tutto il gruppo squadra.

Livorno-Pro Vercelli sarà diretta da Luigi Carella di Bari, assistenti Pompei Poentini e Perrelli. IV uomo Pashuku. (p.nac)

