Rifininitura al Coni. Arbitrerà Perenzoni

Amaranto in campo oggi pomeriggio al Centro Coni di Tirrenia per la rifinitura pre gara. Schemi, tattica e tiri in porta nel lavoro svolto dai ragazzi di Marco Amelia. Nel derby di domani con i maremmani sarà assente Parisi per squalifica (somma di ammonizioni). Nel gruppo dei convocati anche Federico Di Giovanni, calciatore neo tesserato dal Livorno. Di Giovanni, classe 1997, è un difensore di fascia destra, avrà la maglia numero 8.

Livorno-Grosseto sarà diretta da Daniele Perenzoni di Rovereto, assistenti Lattanzi e Valletta, IV uomo Marini. (p.nac)

Questi i 22 convocati per Livorno-Grosseto

Portieri: Neri, Stancampiano, Paci

Difensori: Blondett, Deverlan, Di Giovanni, Evan’s, Marie Sainte, Sosa, Gemignani

Centrocampisti: Bobb, Buglio, Bussaglia, Castellano, Haoudi, Mazzarani, Nunziatini

Attaccanti: Braken, Bueno, Caia, Dubickas, Pallecchi

