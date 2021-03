Rinviata la gara Pistoiese – Juventus U23 a data da destinarsi

La Lega Pro attraverso il COMUNICATO N. 363/DIV – 15 MARZO 2021, ha disposto questo segue:

Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Pistoiese ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Pistoiese-Juventus U23, in programma mercoledì 17 marzo 2021, Stadio “Marcello Melani”, Pistoia, venga rinviata a data da destinarsi.

La Us Pistoiese 1921 precisa che è concesso alle Società di chiedere un solo rinvio in tutto l’arco della stagione in presenza di quattro o più calciatori positivi. La Pistoiese ha quindi chiesto il rinvio della partita contro la JU23 mentre quella con l’Olbia era stata decisa dall’ASL. Quindi la prossima gara gli arancioni la giocheranno a Lucca contro la Lucchese, domenica 21 Marzo 2021.

Comunicato 2021-363DIV