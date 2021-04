Dopo il verdetto della Corte Federale d’Appello che ha accolto il ricorso del Livorno, il tecnico amaranto Marco Amelia commenta : “Una buona notizia. Ma dobbiamo pensare che sia una goccia nel mare: la nostra fiducia e la nostra determinazione non sono mai venute meno. Come gruppo squadra il nostro campo di battaglia è il rettangolo verde. E abbiamo ancora 180 minuti per chiudere la stagione regolare senza rimpianti e rimorsi”.

L’articolo Amelia: fiducia e determinazione mai venute meno proviene da Livorno Calcio.