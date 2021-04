Stabilito la nuova fase del campionato Under 17 serie C che prenderà il via il 25 aprile. Di seguito le gare degli azzurrini:

1° giornata: Carrarese – Grosseto, 25 aprile, ritorno, 30 maggio;

2° giornata: Lucchese – Carrarese, 2 maggio, ritorno 6 giugno;

3° giornata: Pontedera – Carrarese, 9 maggio, ritorno 9 giugno;

4° giornata: Carrarese – Livorno,16 maggio, ritorno 13 giugno;

5° giornata: Pistoiese – Carrarese, 23 maggio, ritorno 20 giugno.