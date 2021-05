Settore giovanile LIVORNO CALCIO, Comunicato

L’A.S. LIVORNO CALCIO è orgogliosa dell’ attività del proprio settore giovanile, dalla Primavera alla scuola calcio, pur in una stagione segnata a tratti da restrizioni e limitazioni causa COVID ed è pronta alla imminente ripresa delle attività agonistiche anche per le categorie dei più giovani.

Pertanto si diffida ogni e qualsiasi persona o Club, dal contattare tesserati e genitori diffondendo false notizie di smobilitazione o disimpegno.

Si precisa che nessun soggetto o Club è autorizzato a parlare in nome e per conto del LIVORNO CALCIO sulla composizione delle squadre per la prossima stagione e che tutta l’attività fa riferimento unicamente al Responsabile del Settore Giovanile Sig. Nelso Ricci.

FOTO: Fotonovi

