Questa è la situazione a metà del torneo dei settori giovanili under 13 e under 14 del LIVORNO CALCIO. Questo fine settimana inizierà il girone di ritorno per tutte e due le categorie e le nostre formazioni potranno riscattarsi e recuperare punti sulle avversarie per il titolo.

Under 14 :

30 Maggio Livorno – Pisa 4-4 marcatori: 2 reti Mazzeo – Londi – Paci

06 Giugno Livorno – Empoli 4-6 marcatori: 2 reti Mazzeo – Londi e Silvestri

12 Giugno Pontedera – Livorno 6–2 marcatori: Palma e Montapponi

Under 13 :

30 Maggio Livorno – Pisa 2 – 0 marcatori: 14° del 3° tempo Tarrini e 19° del 3° tempo Falleni

06 Giugno Livorno – Empoli 2 – 5 marcatori: 7° del 3° tempo Lepri e 19° 3° tempo Tarrini

12 Giugno Pontedera – Livorno 2-0

Classifica Under 14:

Pontedera 7

Empoli 7

Pisa 1

Livorno 1

Classifica Under 13:

Empoli 9

Pontedera 6

Livorno 3

Pisa 0

L’articolo Risultati e classifica settore giovanile proviene da Livorno Calcio.